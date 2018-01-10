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الملك سلمان لعباس: موقفنا ثابت تجاه القدس عاصمة لفلسطين

المصدر: العربية.نت
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومواصلة الجهود لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، عبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعم المملكة التاريخي والدائم لفلسطين وشعبها، ونصرة قضاياهم العادلة.

كلمات دالّة

#فلسطين, #الملك سلمان, #القضية الفلسطينية, #خادم الحرمين, #محمود عباس

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