دخول العائلات للملاعب يبدأ من مباراة الأهلي بـ"الجوهرة"

رحّب النادي الأهلي السعودي بالعائلات لمتابعة مباراته القادمة أمام فريق الباطن يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني على استاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في #جدة.

ونشر النادي الأهلي على حسابه الرسمي في "تويتر": "‏ترحب إدارة ‎#الأهلي بحضور العائلات من جماهير النادي لدعم ومساندة الفريق في مواجهة الباطن.. كأول حضور للعائلات في الملاعب السعودية".

نرحب بحضور العوائل لمباراة الباطن في ملعب الجوهرة بجدة لمساندة الفريق

وتم توفير اطقم الفريق الاول النسائية بجميع المقاسات بجميع الفروع والمتجر الالكتروني وخصم من ٢٠٪ - ٦٠٪ على جميع المنتجات

#جدة #المدينة #متجر_الاهلي#الأهلي_عائلة_واحدة#يوم_الجمعه_للمجانين_رجعه pic.twitter.com/tlRaGiHUyZ — متجر النادي الأهلي (@alahliestore) ٩ يناير، ٢٠١٨

ويأتي السماح بدخول العائلات للملاعب في #السعودية بعد إعلان الهيئة العامة للرياضة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن ذلك، على أن يتم مبدئياً في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام، في قرار وُصِف حينها بالتاريخي وأنه سيعطي زخماً جماهيرياً للمنافسات الرياضية.

وحظيت تجهيزات ملعب #الجوهرة لاستقبال العائلات باهتمام واسع. وبحسب المعلومات، تم تخصيص حوالي 10 آلاف مقعد في الطابق الخامس للمدرج لاستضافة العائلات، وفق تنظيمات وتسهيلات خاصة بالمناسبة.