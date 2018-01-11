الربيعة: "حنين" تتنفس طبيعيا بعد عملية فصل ناجحة

شهدت حالة الطفلة الفلسطينية " #حنين" استقرارا كبيرا، بعد مرور 4 أيام من نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي، والتي أجريت يوم الأحد الماضي، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز #الربيعة، أن جميع المؤشرات الطبية مستقرة، وتم رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عن "حنين" وبدأت تتنفس طبيعياً.

وأضاف أن "حنين" بدأت تتفاعل بشكل طبيعي، ولا توجد أي مؤشرات سلبية حتى الآن.

ومن المتوقع بقاء "حنين" في وحدة #العناية_المركزة للأطفال عدة أيام حتى تستقر حالتها الصحية، ثم يتم نقلها إلى جناح الأطفال لتأهيلها طبياً.