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الربيعة: "حنين" تتنفس طبيعيا بعد عملية فصل ناجحة

المصدر: دبي - العربية.نت
حالة حنين استقرت بعد جراحة فصل طويلة
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شهدت حالة الطفلة الفلسطينية " #حنين" استقرارا كبيرا، بعد مرور 4 أيام من نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي، والتي أجريت يوم الأحد الماضي، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

حنين بدأت التنفس طبيعيا حنين بدأت التنفس طبيعيا

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز #الربيعة، أن جميع المؤشرات الطبية مستقرة، وتم رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عن "حنين" وبدأت تتنفس طبيعياً.

وأضاف أن "حنين" بدأت تتفاعل بشكل طبيعي، ولا توجد أي مؤشرات سلبية حتى الآن.

حنين بعد 4 أيام من الجراحة حنين بعد 4 أيام من الجراحة

ومن المتوقع بقاء "حنين" في وحدة #العناية_المركزة للأطفال عدة أيام حتى تستقر حالتها الصحية، ثم يتم نقلها إلى جناح الأطفال لتأهيلها طبياً.

كلمات دالّة

#حنين, #الربيعة, #العناية المركزة

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