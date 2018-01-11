بالصور.. هكذا ستدخل العائلات السعودية غداً للملاعب

أعلنت #الهيئة_العامة_للرياضة جاهزية ثلاثة #ملاعب في كل من #جدة و #الرياض و #الدمام لاستقبال #العائلات اعتبارا من غد الجمعة، مع انطلاق الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشرت "الهيئة"، اليوم الخميس، عبر حسابها على تويتر، صورا توضيحية لمداخل البوابات التي ستخصص لـ"العوائل". ففي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ( #الجوهرة) سيكون الدخول من البوابات الخارجية أرقام 3 و6 إلى الممرات الداخلية أرقام 1 و6، وتخصيص الطابق الخامس (العلوي) كاملاً للعوائل، بسعة إجمالية قدرها 14000 مقعد.

وتدخل العائلات لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض من جهة "المنصة"، عبر البوابات الخارجية أرقام 7 و8، فيما توزعت المقاعد المخصصة لهم في الجهتين "الشمالية" من البوابات 2 و3 و4، و"الجنوبية" من خلال البوابات 40 و41 و42.

وتقرر طرح تذاكر المقصورة الرئيسية في ملعبي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، للراغبين من العائلات والأفراد، بقيمة 10 آلاف ريال.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن في وقت سابق، عن طرح تذاكر جديدة لفئة المقصورة الرئيسية في الملاعب، للجماهير الراغبة في حضور المباريات المحلية، والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.

ويُذكر أن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، سيشهد أول حضور للعائلات في الملاعب السعودية خلال إقامة مباراة فريقي الأهلي والباطن غداً، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري السعودي للمحترفين.

فيما سيشهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض حضور العائلات للقاء الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد بعد يوم واحد فقط من الحضور الأول للعائلات في الجوهرة، أي في الـ13 من يناير.