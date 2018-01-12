ماذا قالت أول صيدلانية سعودية تعمل في مول تجاري؟

الصيدلانية رغد الخضير، هي أول سعودية تعمل صيدلانية، بأحد الصيدليات الخاصة في مول تجاري، بعد موافقة وزارة الصحة على مزاولة مهنة الصيدلة، للكوادر الصحية النسائية السعودية، بصيدليات المجمعات التجارية المغلقة (المولات) داخل المدن.

تخرجت رغد الخضير في الجامعة بتقدير امتياز، ولم تنتظر العمل الحكومي.. بل أقدمت على خوض تجربة العمل في مول، متحدية الصعاب والعوائق التي واجهتها.

وعن قصتها، كان هذا الحوار لـ"العربية.نت"، معها:

*كيف التحقتِ بالصيدلية؟

كأي بنت طموحة، تحلم بدراسة الطب، ولكن قدر الله أن أدرس صيدلة، ولو عاد بي الزمن للخيار من جديد، سأختار الصيدلة أولى رغباتي بالمجال الصحي.

*هل كان العمل في "المول"، خيارا وحيدا.. وكيف ترينه؟

"الصيدلة"، واسعة المجال في نطاق العمل.. لكن وظيفة الصيدلي كانت متاحة للرجال فقط، وعند تخرجي تقدمت لعدة جهات حكومية، وخاصة إلى أن وصلني إعلان يطلب صيدلانيات، للعمل في المولات، فتقدمت، وشعرت بالسعادة، عندما أبلغوني بالقبول وقد وجدت تشجيعا، وهي تجربة مفيدة.. فالمول يضم جميع طبقات المجتمع ومختلف الجنسيات، وبيئة مناسبة لتطوير المهارات والمعلومات.

*ماذا عن العمل بالقطاع الخاص؟

في القطاع الخاص، يكون كُل موظف مسؤول عن سمعة الشركة، ويعمل في عدة مجالات منها الكاشير، والتسويق، وصرف الأدوية، وتحمل مسؤولية أي مُنتج أو دواء يُصرف، وهو ما يحدث معي، فأعمل بصرف الأدوية، وشرح طريقة استخدامها، والتسويق للمنتجات التجميلية، والطبية، وكاشير عند نقص الموظفين.

أما القطاع الحكومي، فهو مختلف حيث الأمان الوظيفي أكثر، ومهام العمل واضحة ومحددة، والدوام خمسة أيام.

*كيف هي ردود الفعل نحوك كسعودية تعمل بصيدلية داخل مول.. وهل واجهت صعوبات؟

ترحيب واحتضان بالدعاء من الغالبية، فأنا أخدم المجتمع بكل صدق وأمانة، وكثيرا ما أسمع من عملاء سعوديين، قولهم، "دامك سعودية، بنشتري منك".

لكن البعض يرى أن الصيدلي مجرد بائع، وهناك عادات غير صحية ألاحظها، مثل التعود على أدوية باستمرار، دون وصفة طبية، وكلها أمور ترجع إلى ثقافة خطأ، أسعى لتغييرها.. ولا أحبذ صرف الدواء، إلا بعد التأكد من حاجة المريض إليه.

*ألا ترين في تسويق المنتجات ظلماً للمستهلك؟

لا أقوم بتسويق منتجات إلا عن معرفة وتجربة، وأقول وجهة نظري في المنتج حسب المكونات، وفوائدها، وللعميل حق الاختيار.