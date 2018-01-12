بالصور.. أول معرض سيارات للنساء السعوديات

توافدت النساء على مركز (لو مول) التجاري بمدينة #جدة السعودية لحضور أول #معرض_سيارات في المملكة يخصص للنساء، بعد بضعة شهور من السماح لهُن بالقيادة.

وتزينت صالة المعرض ببالونات وردية وبرتقالية وصفراء، فيما التقطت النساء صورا لهن أمام السيارات. وجلست امرأة على مقعد القيادة تضبط غطاء وجهها، بينما امتدت أنامل أخرى تحلت أظافرها باللون الفيروزي تتحسس مقود السيارة.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في سبتمبر/أيلول أمرا ملكيا يرفع حظرا على قيادة النساء للسيارات بحلول يونيو/حزيران المقبل. ولقي الأمر الملكي إشادة باعتباره دليلا على نهج تقدمي جديد في المملكة.

وقالت السعودية، غادة العلي، لدى زيارتها للمعرض: "الإقبال عليه كبير لأنه أول معرض للسيدات وهذا إنجاز كبير بالنسبة لنا. أنا مهتمة جدا بشراء السيارة"، مشيرة إلى أنها ترغب أن تكون الأقساط ميسرة.

وركز المعرض الذي حمل شعار " #سوقي_وتسوقي" اهتمامه على #السيارات منخفضة استهلاك الوقود، ووفر فريقا من موظفات المبيعات لمساعدة الشريحة الجديدة من الزبائن.

وقالت شريفة محمد رئيسة موظفات المبيعات: "معروف أن السيدات هن أكثر شريحة تتسوق في الأسواق. السوق هذا كله أساسا إدارة نسائية، الكاشيرات كلهن سيدات، وكذلك كل العاملات في المطاعم".