بالفيديو.. هكذا تفاعلت العائلات وهتفت في ملعب الجوهرة!

سجل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في #جدة يوم الجمعة، لحظات تاريخية لا تنسى خلال مباراة نادي #الأهلي وفريق #الباطن .

وشهد الدوري السعودي أول حضور نسائي لمبارياته منذ تأسيسه عام 1974، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرياضة أواخر أكتوبر الماضي، القاضي بالسماح للسيدات بدخول ملاعب كرة القدم، وتجهيز الملاعب في 3 مدن لاستقبالهن ابتداءً من مطلع العام 2018.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثت على القنوات التلفزيونية، وتم تداولها على مواقع التواصل، تفاعلاً لا يوصف مع المباراة التي أقيمت في #ملعب_الجوهرة من قبل العائلات التي دخلت الملاعب لأول مرة أمس، وراحت تهتف مشجعة الفريقين، ومتفاعلة مع كل لحظة في المباراة.

إلى ذلك، حرصت وكيلة هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بنت سلطان على التواجد بين الجماهير.

وكانت "هيئة الرياضة " نشرت الخميس، عبر حسابها على تويتر، صوراً توضيحية لمداخل البوابات التي ستخصص لـ"العوائل"، ففي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (#الجوهرة) كان الدخول من البوابات الخارجية أرقام 3 و6 إلى الممرات الداخلية أرقام 1 و6، وتم تخصيص الطابق الخامس (العلوي) كاملاً للعوائل، بسعة إجمالية قدرها 14000 مقعد.

