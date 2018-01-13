بالفيديو.. هكذا تفاعلت العائلات وهتفت في ملعب الجوهرة!

سجل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في #جدة يوم الجمعة، لحظات تاريخية لا تنسى خلال مباراة نادي #الأهلي وفريق #الباطن .
وشهد الدوري السعودي أول حضور نسائي لمبارياته منذ تأسيسه عام 1974، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرياضة أواخر أكتوبر الماضي، القاضي بالسماح للسيدات بدخول ملاعب كرة القدم، وتجهيز الملاعب في 3 مدن لاستقبالهن ابتداءً من مطلع العام 2018.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثت على القنوات التلفزيونية، وتم تداولها على مواقع التواصل، تفاعلاً لا يوصف مع المباراة التي أقيمت في #ملعب_الجوهرة من قبل العائلات التي دخلت الملاعب لأول مرة أمس، وراحت تهتف مشجعة الفريقين، ومتفاعلة مع كل لحظة في المباراة.
جانب من التفاعل الجماهيري بحضور العوائل في "الجوهرة"#الاهلي_الباطن#برو_سبورت pic.twitter.com/aO1eKHymtH— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018
إلى ذلك، حرصت وكيلة هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بنت سلطان على التواجد بين الجماهير.
وكانت "هيئة الرياضة " نشرت الخميس، عبر حسابها على تويتر، صوراً توضيحية لمداخل البوابات التي ستخصص لـ"العوائل"، ففي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (#الجوهرة) كان الدخول من البوابات الخارجية أرقام 3 و6 إلى الممرات الداخلية أرقام 1 و6، وتم تخصيص الطابق الخامس (العلوي) كاملاً للعوائل، بسعة إجمالية قدرها 14000 مقعد.