ماذا قالت سعوديات عن تجربة حضور أول مباراة؟

في لحظات تاريخية لا تنسى، ظهرت المرأة السعودية لأول مرة أمس الجمعة في الملاعب السعودية، حيث استضاف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في #جدة مباراة نادي #الأهلي وفريق #الباطن بالجولة الـ17 في الدوري السعودي.

وعبرت النساء اللاتي شاهدن المباراة من مدرجات الملعب عن فرحتهن بهذا الإنجاز غير المسبوق.

وقالت إحداهن لـ"العربية" إن هذه اللحظة تاريخية وطالما انتظرتها المرأة السعودية". وأضافت "سعدنا جميعا بقرار الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ".

آراء بعض النساء بعد أول حضور نسائي لمباريات كرة القدم #الاهلي_الباطن pic.twitter.com/MvEh7f1LYy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ١٢ يناير، ٢٠١٨

فيما أشادت إحدى المشجعات بالتنظيم السلس وتيسير الدخول للنساء من البوابات المخصصة، كما أكدت أن حضور المرأة يفتح مجالا لوظائف جديدة للسعوديات.

وشهد الدوري السعودي أول حضور نسائي لمبارياته منذ تأسيسه عام 1974، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرياضة أواخر أكتوبر الماضي، القاضي بالسماح للسيدات بدخول ملاعب كرة القدم، وتجهيز الملاعب في 3 مدن لاستقبالهن ابتداءً من مطلع العام 2018.

إلى ذلك، حرصت وكيلة هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بنت سلطان على التواجد بين الجماهير.

وكانت "هيئة الرياضة" نشرت الخميس، عبر حسابها على تويتر، صوراً توضيحية لمداخل البوابات التي ستخصص لـ"العوائل"، ففي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (#الجوهرة) كان الدخول من البوابات الخارجية أرقام 3 و6 إلى الممرات الداخلية أرقام 1 و6، وتم تخصيص الطابق الخامس (العلوي) كاملاً للعوائل، بسعة إجمالية قدرها 14000 مقعد.