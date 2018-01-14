يوم رياضي تاريخي

ليس هناك أهم ولا أجمل من أن تأخذ المرأة السعودية حقها الطبيعي في حضور مباريات كرة القدم مع والدها أو زوجها أو أولادها أو صاحباتها؛ أو حتى بمفردها كونها عاشقة للعبة كرة القدم أو مشجعة لهذا النادي أو ذاك. سيكتشف الناس، كما اكتشف غيرهم في بلدان أخرى منذ عقود وسنوات، أن الأمر عادي جداً مثله مثل وجود المرأة في الأسواق أو المرافق العامة.

كل ما كان هنالك هي تخرّصات (غفوية) اخترعها أشخاص وصدقوها وأرادوا أن يجبروا الناس على قبولها. لا يوجد نص يحرّم هذا الحضور، ولا فرق، على المستوى الاجتماعي، بين أن تحضر النساء والعوائل مهرجاناً في سوق أو متنزه أو مباراة في كرة القدم.

وضع المرأة في صندوق وتشديد القفل على هذا الصندوق ليس سوى رهاب من أنوثتها، وربما يكون خوفاً من سحبها البساط من تحت أقدام (الذكر) الذي راق له لزمن طويل الاستفراد بالوظائف والأعمال وحرية الحركة ومباهج الحياة. ولذلك سيبقى هناك من يرفض أي تقدم للمرأة وظهورها الوطني والاجتماعي لأنه وضع أوهاماً في رأسه يصعب مثل المسامير اقتلاعها.

بعد مباراة الأهلي والباطن التاريخية والفاصلة في إعطاء المرأة حقها في حضور المباريات عادت كل أسرة إلى بيتها وحياتها الاعتيادية. لم يحدث شيء ولم تنهد الجبال؛ لا الدين نقص ولا المروءة جُرحت. من اختارت الحضور مارست حقاً من حقوقها ومن لم تحضر فهذا شأنها واختيارها وهي حرة. ببساطة: عِش حياتك ودع غيرك يعش حياته.

وهذا هو ما يجب أن نكون عليه من الآن وصاعداً، بحيث لا يكون هناك أحدٌ ينوب عن أحدٍ في اختياراته لنفسه وأفراد أسرته، لأن كل شخص بالغ عاقل لا يحتاج إلى تلك الوصايات التي طالما اختطفتنا من أنفسنا وحياتنا واختياراتنا الحرة؛ وضيعت كثيراً من الفرص على البلد وأهله.

وعلى من لا يزالون يوزعون تهمهم وشتائمهم في كل اتجاه أن يكفوا عن ذلك؛ على الأقل من باب أنهم سينضمون إلى هذه القافلة الطبيعية قريباً حين ينطحن الحب في رؤوسهم.

*نقلاً عن "اليوم"

