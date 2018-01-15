قرابة 3 آلاف سلة غذائية من مركز الملك سلمان لليمنيين

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، 1836 سلة غذائية للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة #الجوف اليمنية.

كما وزّع المركز 1000 سلة غذائية للمحتاجين في مديرية وظرة بمحافظة حجة، احتوت السلة الواحدة على احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، للوقوف مع الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.