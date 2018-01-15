الجبير يبحث مع سفراء التحالف جهود مواجهة ميليشيا الحوثي

بحث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال لقائه مع سفراء دول التحالف العربي في اليمن، التأكيد على العمل المشترك وتنسيق الجهود في جميع المسارات لدعم الشرعية اليمنية ومواجهة إرهاب "ميليشيا الحوثي"، صوناً للدولة اليمنية وحفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية حضر الجبير، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الأحد، حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة في بروكسل ووفد المملكة الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، بمشاركة سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المعتمدين لدى مملكة بلجيكا.