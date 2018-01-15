العريف العنزي يستفيق..وأسرته تساعده على استعادة الذاكرة

استفاق رجل الإطفاء العريف بالدفاع المدني #مشعل_العنزي من الغيبوبة التي دخل فيها عقب تعرضه للاختناق قبل أسبوعين، أثناء مباشرته مع فرق الإطفاء لحريق في شقق سكنية بحي صيدان الغربي في مدينة حائل. وبدأ العنزي يتماثل للشفاء، وطلب رؤية والده ووالدته.

وكان العنزي داخل إحدى الشقق التي طالها الحريق في #حائل عندما تخلى عن غطاء الأوكسيجين الخاص به لإنقاذ طفل عالق، فنجا الطفل و"اختنق" هو.

وأكد والده فريح العنزي لـ"العربية.نت" أن مشعل يبلغ من العمر 18 عاماً، وهو أب لطفل عمره سبعة أشهر.

وأشار إلى أن حالة مشعل مستقرة وفي تحسن، وقد بدأ يستيقظ من غيبوبته منذ يومين، مضيفاً: "نحاول مساعدته على التذكر، وسينقل إلى قسم التنويم لاحقا".

وعن قصة إصابة مشعل، قال والده إن "أحد زملائه أبلغنا أن مشعل أصيب باختناق نتيجة التضحية والإيثار، حيث نزع الأوكسيجين عن نفسه داخل الشقة وسط الحريق، وأنقذ به طفلا من الموت". وأعرب فريح العنزي عن افتخاره بتضحية ابنه، حامداً الله على كل شيء.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم #الدفاع_المدني المقدم نافع الحربي لـ"العربية.نت" أن "مشعل فخر لنا، فنحن في الدفاع المدني لخدمة أمن المواطن والمقيم، وفخورون بانتمائنا لهذا الجهاز القائم على التضحية والفداء ومساعدة الآخرين وإنقاذهم".

.يذكر أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أمر بنقل العريف العنزي بالطائرة من مدينة حائل إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض.

وكان المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة حائل، سلطان البراهيم، قد أكد في وقت سابق أن الحريق الذي شب في بيت مكون من عدة شقق بحي صديان الغربي في حائل، أسفر عن إصابة ثمانية من السكان وعنصرين من الدفاع المدني، فضلا عن إسعاف ست حالات في الموقع.

وقد أثار دور مشعل في إنقاذ الطفل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا عبر هاشتاغ #بطل_حايل_يضحي_بنفسه حيث أشادوا ببطولته وطالبوا بتكريمه لشجاعته، داعين له بالشفاء العاجل.