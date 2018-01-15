ختام فعاليات معرض الطيران في الرياض بعروض جوية

استطاعت الصقور #السعودية بقدرة عالية إبهار الحضور بصرياً، مستعرضة قدراتها ومهاراتها باستخدام طائرات السلاح الجوي.

وتزامن أزيز الطائرات مع عرض جوي مثير نفثت خلاله الطائرات السعودية خيوطاً من الدخان الملون خلفها، تاركة أثراً متجانساً في السماء أثار إعجاب الحضور.

واستضاف مطار الثمامة في #الرياض العرض بمناسبة الملتقى الرابع للطيران بتنظيم من نادي الطيران السعودي، شاركت فيه 60 طائرة بهدف نشر ثقافة الطيران، خاصة معرفة الفرق بين الطيران الرياضي والطيران العسكري والعروض العسكرية.

كما شارك فرسان الإمارات الصقور السعودية، فالفريقان سبق أن شاركا معاً في عدد من العروض، ما خلق حالة من التجانس والانسجام مكنتهم من القيام بالعديد من الحركات البهلوانية الخطرة التي تحبس الأنفاس.

كذلك بات اهتمام الشبان السعوديين بالطيران أكثر وضوحاً، بحسب المنظمين، الذين قالوا إن المعرض أصبح نقطة تجمع أساسية للمولعين بالطيران، كما أنهم لا يتوقفون خلال العرض عن ذكر أسماء الطائرات أو التنافس في شرح آلية القيام بتلك الحركات أو من خلال توثيق والتقاط صور احترافية لها.