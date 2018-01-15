متى يفشل رئيس شركة في القطاع العام؟

كتب بول كروغمان، الأكاديمي المعروف والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، مقالة مهمة عن الفرق بين اقتصاد الدولة والشركة. بيّن كروغمان أن الفرق بينهما هو نوع النظام الذي يعمل فيه الاثنان. الدولة تعمل في نظام مغلق، أما النظام الخاص فيعمل في نظام مفتوح. على هذا الأساس يكون الفرق بين النظامين كبيراً. النظام المفتوح يعني أن الشركة الخاصة تعمل ضمن نطاقها الداخلي وما سوى ذلك خارج عن اهتمامها وليس من مسؤوليتها، أما النظام المغلق فيعني أن الدولة تعمل على الداخل فقط. فمثلاً، لو قرر رئيس الشركة فصل مئة موظف من شركته، فسيرى أثر هذا القرار على قوائمه المالية في هيئة انخفاض في المصروفات. في الدولة أو القطاع العام، لو قرر مسؤول فصل مئة موظف من وزارته فسيرى أثر قراره في ارتفاع نسبة البطالة في الاقتصاد وإن قلل مصروفات جهته. رئيس الشركة مسؤول عن شركته فقط، أما رئيس الجهة في الدولة مسؤول عن جهته وعن المنظومة كلها.

تقوم الدولة اليوم بالاستفادة من تجربة القطاع الخاص باستقطاب قيادته إلى القطاع العام، لنقل تجربة القطاع الخاص الناجحة في رفع كفاءة العمل. وليس منهج استقطاب القيادات من القطاع الخاص تجربة فريدة لدينا بل إن القيادات في كثير من الدول تدور ضمن ثلاثة قطاعات، القطاع العام والخاص والأكاديمي. ولكل قطاع سماته التي قد تخفى على بعض القياديين، خصوصاً إذا كانت تجربته الأولى. فرئيس الشركة في القطاع الخاص مساءل من مجلس الإدارة، لكن ما سوى ذلك فهو يعمل بحرية. هدفه زيادة الأرباح إلى أقصى حد والتقيد بالأنظمة. عندما ينتقل قيادي الشركة إلى القطاع العام سيواجه بيئة مختلفة تلخص في ثلاث نقاط. أولاً، لا يوجد رئيس مطلق للجهة. فرئيس الجهة يعمل ضمن منظومة كبرى يرأسها أعلى سلطة في البلاد. ثانياً، هدف الجهة التي يرأسها تنموي وليس ربحياً. قد تعمل جهته على تحصيل مبالغ مقررة، لكن الهدف النهائي ليس الربح. ثالثاً، القرار مشترك بين عدة جهات. سيجد رئيس الجهة أن قراره متعلق بعدد من القضايا التي تعمل عليها جهات أخرى، فلابد من رفع مستوى التنسيق.

يذكر كروغمان في معرض حديثه عن الفروقات الاقتصادية بين اتخاذ القرار في القطاع العام والخاص، أن القطاع العام كبير ومعقد مقارنة بالقطاع الخاص. لذلك يواجه رئيس الجهة تحدي فهم هذه المنظومة أولاً، ثم فهم سبل تحقيق أهداف جهته من خلالها. ويؤدي إغفال الفرق بين القطاع العام والخاص عادة إلى تبسيط المشكلات وحلها من وجهة نظر جهة واحدة فقط. قد تسمى تحديات القطاع العام بيروقراطية، لكنها تحديات حقيقية نابعة من طبيعة المنظومة وليست تحديات مفتعلة.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".