ألا يستحق طلابنا المخفقون وقفة؟!

بعدما أقفى شبح اختبارات الفصل الأول ورعبه من نفوس الطلاب، وفيه لم يزل التوتر كعادة نصف سنوية تخيّم على قلوبنا حتى معرفة النتائج واستلام الشهادات ليفرح الناجحون بنجاحهم، ويعود غيرهم بإشعارات الإخفاق تحت وطأة حكم ورقة بيضاء بالفشل أو النجاح!

فالفريق الأول طاروا من الفرح، وطار بهم نحو إجازات ورحلات سفر وسياحة وهدايا، حلّق معهم الأهل بسعادة وسرور، والفريق الثاني مثبط للعودة إلى بيته ويتمنى انشقاق أرضٍ وابتلاعاً بما ينتظره من التوبيخ والإهانة من قبل والديه على مستواه المتدني.

أرباب التربية والمختصون يعلمون ما قد يوصله الإخفاق في نفسية الطالب من الحزن والإحباط ويمتد نحو الوالدين والمجتمع وأكثر، لكن ما «لا يراه» بعض التربويين مبرراً هو مفاجأة الأسرة بنتيجة ابنهم؛ إذ إن من غير المعقول ألاّ يستطيع الوالدان التنبؤ بنتيجة ابنهم، والمؤشر الغريب أيضاً، التفاجؤ برسوبه ليقتضي أنه دليل دامغ وكبير على «إهمالهم» إياه وعدم متابعتهم له خلال العام الدراسي أصلاً!

وفي نفس المنعطف تماماً؛ يأتي أولاً دور الوالدين حتى لا يخفقوا «هم» مرة أخرى؛ بأن يكون رد فعلهم تربوياً رصينًا يقابل نتيجة «ابنهم» غير المرضية بإحداث تأثير إيجابي يمنع تكراره، ويأتي الدور التربوي الناجع، دون عقاب مباشر من النّهر والاستهزاء الذي يضاعف من المشكلة ويتسبب بعقدة نفسية للابن.

هنا ندرك قيمة وعي «الأسر» بتكثيف التوعية والتوجيه وقبلهما التحفيز بأن الفشل هو أولى خطوات النجاح، ثم العمل تدرجّاً بالواجبات والمهام الجديدة بعادات جديدة خلاّقة عن مستوى وعادات دراسته السابقة، مع تحديد أوقات وأنشطة ترفيهية محفزة وفق جدول زمني منظم، مع الوضع في الاعتبار وفي نفس الوقت إشعار الابن برقيّ؛ بأن تقصيره وإهماله كان تغيراً غير متوقع منه!

ومع محصلة بدهية، بقليل من الكياسة والأساليب التربوية الفعالة الواجب على الآباء والأمهات انتهاجها في مثل حالات الإخفاق الدراسية، أن تكف ألسنتهم عن المقارنة بين «الأبناء»، وتحديداً مع الأخ الناجح وأخيه المخفق ليس فقط عند حدود الكلمات والأقوال بل وعلى مستوى الأفعال، فالتمييز بينهما؛ إخفاقٌ تربويٌ يزيد من الطين بلة، وكيف لا يكون و»الإخفاق» الدراسي اليوم، يبقى درساً مؤلماً، بل والأقسى في حياة الأبناء مهما وصل إهمالهم الذي لا توازي رسالته رسالة في عمقها النفسي، فما تريده أيها الأب وأيتها الأم من إيصاله فقد تكفل «الرسوب» أو الإخفاق به، برسالة عميقة منك ليس إلا.

المحصلة الأخيرة من نجاحات الفشل، أن للأساليب والوسائل التربوية سحراً عجيبا ليس في قلب الأمور رأساً على عقب بل في تصحيح الخطأ وتعديل الصورة في إنسانية وذوق ورقي مبهج من «الأسرة» وبتعاونٍ عميق من «المدرسة» كذلك؛ بمردود فعّال في انتشاله من حفرة الإخفاق وتجاوزها إلى مستقبلٍ بديع.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".