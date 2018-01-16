إشادة سعودية بالتقرير الأممي حول "سلاح إيران باليمن"

ثمن مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن العزيز تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته #الأمم_المتحدة على إرسال أسلحة إلى #اليمن. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أشاد المجلس ببيان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في بيانه، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً.

وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بوسط العاصمة العراقية بغداد، الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من ستمئة وخمسين وحدة أخرى، في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإمعاناً في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف الدكتور العواد أن مجلس الوزراء، ثمن تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، حيث عدَّ التقرير إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة، وسهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على المملكة، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م.

كما أشاد المجلس ببيان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وما اشتمل عليه من دعوته جميع حلفاء أميركا إلى اتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة، الذي عده الرائد الأول في العالم في رعاية الإرهاب، حيث مول وسلح ودرب أكثر من مئة ألف مسلح لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم نظام بشار الأسد وساعده على قتل شعبه، كما تهدد صواريخه المدمرة البلدان المجاورة وحركة الملاحة الدولية، فيما يستخدم داخل إيران أسلوب الاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع وإسكات الشعب الإيراني.

كما ثمن المجلس إعلان القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حصول #حزب_الله الإرهابي على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم. وفي الشأن المحلي.

وأطلع #خادم_الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس محمود عباس رئيس دولة #فلسطين، والرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس كازاخستان، والرسالة التي تسلمها من رئيس أذربيجان إلهام علييف، ونتائج استقباله وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو.