الجبير: إيران مصدر خطر كبير لدورها بلبنان وسوريا واليمن

قال وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، الثلاثاء، إن #إيران هي المصدر الأكبر للخطر في المنطقة، بسبب دورها في #لبنان واليمن و #سوريا.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز في بروكسل "إن إيران زودت #الحوثيين بصواريخ استهدفت #السعودية".

وتابع قائلاً "الاتفاق النووي مع إيران بحاجة لتحسين لمنع طهران من تخصيب اليورانيوم".

من جانبه، قال ديدييه رينديرز إن"الاتفاق النووي مع إيران ما زال الأمثل وتنفيذه مهم". وأضاف" سنبحث مع إيران مسألة الصواريخ الباليستية والحروب في المنطقة".

وفي ملف الأزمة اليمنية، أكد الجبير أن السعودية تعمل على منع سقوط #اليمن بيد إيران وحزب الله، مشيراً إلى أن السعودية استقبلت أكثر من مليون يمني لاجئ.

وأكد الجبير أن الموانئ مفتوحة في اليمن، لكن الحوثيين يسرقون المساعدات.

من جانبه، قال الوزير البلجيكي "نسعى لتسوية سياسية في اليمن والتوصل إلى حل".

أما في الملف السوري فقال الوزير البلجيكي "نأمل أن يبدي النظام السوري رغبة حقيقية بالتفاوض".

هذا وقال الجبير ردا عن سؤال حول رؤية 2030 "السعودية تطبق رؤية شاملة لفتح الاستثمارات وزيادة الشفافية".