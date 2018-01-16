السعودية.. أمن الدولة ينشر تفاصيل مقتل إرهابي العوامية

صرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة الثلاثاء بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة #القطيف ، فقد رصدت الجهات الأمنية مساء الاثنين الموافق 28 / 4 / 1439هـ المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية، عبدالله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلاً سيارة من نوع (هونداي سوناتا) فضية اللون تحمل لوحات غير صحيحة، وعند محاولة إيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة، وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما اقتضى‏ التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره، ونتج عنه مقتله، فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى، وقد عثر داخل السيارة على:

1 - سلاح رشاش كلاشينكوف.

2 - مسدس جلوك عيار (9) ملم.

3 - عدد (94) طلقة رشاش.

4 - عدد (14) طلقة مسدس.

5 - مانع وميض.

6 - حامل معدات.

7 - بدلة عسكرية.

8 - عدد (4) أقنعة وجه.

إلى ذلك، أشارت رئاسة أمن الدولة إلى أنها تعلن عن ذلك لتؤكد أنها مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية ‏وردعه ودرء شره.