السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

‏‫اعترضت قوات #الدفاع_الجوي السعودي، الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على #جازان. ونجحت #القوات_السعودية في تدمير #الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.

وأعلن المتحدث الرسمي لقوات " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن / تركي المالكي مساء الثلاثاء أنه وفي تمام الساعة الثامنة واثتني عشرة دقيقة من مساء الثلاثاء رصدت قوات الدفاع الجوي عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وتم إطلاقه بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميرهمن قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي .

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني .

وفي 5 يناير/كانون الثاني، اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخاً باليستياً فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، دون إحداث أي خسائر بالأرواح.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في ذلك التوقيت، بأن اعتراض الصاروخ المذكور وتدميره جاء بواسطة سرايا الباتريوت.