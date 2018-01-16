القضاء على إرهابي في العوامية.. من هو؟

في عملية أمنية، قضت الجهات الأمنية على الإرهابي عبدالله ميرزا القلاف في #العوامية بسيارته، مساء أمس الاثنين، بعد رفضه تسليم نفسه.

ويعد القلاف أحد المتورطين في حادثة اغتيال الشهيد الجندي عبدالله القحطاني نوفمبر الماضي ٢٠١٧ قبل شهرين، كما شارك في عملية خطف القاضي الجيراني وعمليات سرقة وجرائم مختلفة، وحاول بعدها التخفي عن الأنظار في مزارع القطيف.

يذكر أن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة #الشرقية أعلن استشهاد الجندي أول عبدالله بدر محمد القحطاني جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة القطيف، عند توقفه بسيارة خدمات إدارية رسمية عند إشارة تقاطع البحاري - القديح، نتج عن ذلك إصابته واستشهاده قبل وصوله للمستشفى.