كم عدد سكان السعودية.. وما نسبة الذكور والإناث؟

كشفت البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان #السعودية إلى 32.6 مليون نسمة في النصف الأول من عام 2017 وبزيادة بلغت حوالي 870 ألف نسمة مقارنة بنهاية 2016.

ويقدر عـدد سكان المملكة وفقاً لنتائج الخصائص السكانية 1438هـ (2017) بـ32,552,336 نسمة مقارنة بـ31,742,308 نسمة في المسح الديموغرافي 2016، بمتوسط معدل نمو سنوي (2,52%).

ويتوزع هـؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبتــه 57,48% ذكـور، و42,52% إناث من جملة السكان في عام 1438هـ (2017)، وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي (2016) حيث كـانت نسبــة الذكور 57,44%، والإناث 42,56%.

ويقدر عدد السكان السعوديين وفقاً لنتائج المسح 20,408,362 نسمــة، أي بنسبــة 62,69% من جملة سكان المملكة، مقارنة بـ 20,064,970 نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، وذلك بزيادة مقدارها 343,392 نسمة، ويتوزع السكـان السعوديون حسب الجنس بما نسبتــه 50,94% ذكور، و49,06% إناث من جملة السكان السعوديين عام 1438هـ (2017)، وتقترب هذه النسب من نظيراتها عام 1437هـ (2016) حيث كـانت نسبــة الذكور 50,96%، والإناث 49,04%.

أما عدد السكان غير السعوديين فبلغ 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان.

وفي جدول توضيحي رصد عدد السكان حسب الجنس والمنطقة الإدارية والجنسية "سعودي وغير سعودي".