مركز الزلازل السعودي: لا أضرار بهزة المدينة المنورة

أكد مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية الدكتور هاني زهران لـ"العربية.نت"، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية ظهر يوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 16 يناير 2018م في تمام الساعة الثانية وتسع وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وتبعد مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة.

وقال زهران إنه تم الشعور بالهزة في المناطق القريبة من الهزة، وذلك لأن الهزة ذات عمق ضحل يصل إلى 7 كم، ولذلك تم الشعور بالهزة وسماع صوت يشبه صوت التفجير.

وأوضح أن الهزة وقعت بالقرب من حرة رهاط، وهذه المناطق يحدث بالقرب منها وعلى فترات متباعدة نشاط زلزالي بسيط، ولم يسبق الهزة أي هزات أرضية، ولم يتم تسجيل أي توابع لها، ولم تتسبب الهزة في وقوع أي أضرار نظراً لصغر قوتها.