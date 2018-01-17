وفاة الفنان السعودي فهد غزولي بسبب جلطة.. وهذه قصته

رحل الفنان المبدع، الممثل والمؤلف والمنتج السعودي الدكتور فهد غزولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء)، بعد صراع مع المرض دام 13 يوما.

وكان غزولي، في أيامه الأخيرة، تحت العناية الفائقة، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.. وقد شيع إلى مثواه الأخير، ليدفن في مكة المكرمة، بعد الصلاة عليه، ظهرا.

وفي حوار مع "العربية.نت"، قال ابنه نداء غزولي، إن والده توفي بسبب جلطة في القلب، أودت بحياته، وإنه وإخوانه وأخواته ينعون والدهم، الذي منحهم ثمرة حياته من العمل والجد، وترك بصمه فنية وأدبية وثقافية هي شهادة ووسام، على صدورنا، مشيرا إلى أن والده كان يطلب منهم في الأيام الأخيرة، مكررا: "لا تحرموني دعاءكم".

"عفوا أبي" و"أشباح" و"حرب النجوم"

وكان الراحل فهد غزولي، قد شارك في كثير من الأعمال الفنية المحلية والعربية والخليجية، منها مسرحيات أفراح وأشباح، وأم الخير، ورايح جاي، وحرب النجوم ومسلسلات عفوا أبي، وأسوار، ولعبة المرأة رجل، وبابا فرحان، وسجايا عربية، وأم العروسة، ومن حياة الأولين.

كما شارك الفنان الراحل في سهرات محلية خليجية وعربية منها اللعبة، وغدا أفضل، والمهمة انتهت، وجبروت امرأة، والصياد.

وألف الفنان غزولي كثيراً من الأعمال الدرامية، منها العائد في منتصف الصيف، ولكل مثل حكاية، وصور، وأفلام البحث عن الذات، ومقبرة الأحياء، وغيرها.

ونعى مغردون وإعلاميون وفنانون سعوديون، وخليجيون، ومدونون على مواقع التواصل، الفنان غزولي داعين له بالرحمة ومستذكرين تاريخه الفني الحافل، وأنه رسم البسمة على شفاه الأطفال، بمسلسل بابا فرحان.

وشارك الغزولي، في العديد من البرامج، ومنها المسامح كريم مع جورج قرداحي، حيث انسابت دموعه، وهو يسامح أحد الأشخاص كان في نزاع مالي معه.