فنانون راحلون تكرمهم الرياض في أمسيات غنائية

يحتضن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، يومي 23، و24 من يناير/كانون الثاني، أمسيات غنائية، بعنوان "النغم الأصيل"، تكريما لعدد من الفنانين الراحلين، وهم: #طلال_مداح، وطارق عبدالحكيم، و #فوزي_محسون، وعبدالله محمد، وأبو بكر #سالم.

الأمسيات تقام عرفاناً بالدور المتميز لهؤلاء الراحلين في نشر الفن، وتقديراً لمسيرتهم الفنية، وخلالهما يقوم الفنانون المشاركون بتأدية أغاني الراحلين.

ويحي الأمسيات، الفنانون: عايض، ونايف النايف، وعبدالله عبدالعزيز، وفيصل سعود، ومحمد عبدالعزيز، وأمين فارسي، وفيصل العمري، وفهد العمري، وعبدالعزيز محمد، وعلي العويس، وعصام محبوب، وسلطان الراشد، وعبدالله محمد، وعبدالرحمن الدراسي.

من جهته، يقدم الفنان الدكتور، عبدالله رشاد، ندوة فنية بمشاركة شعراء وملحنين وإعلاميين أبرزهم: عمر الجاسر، وعلي فقندش، وخالد فوزي محسون، وسلطان طارق، وصالح الشادي، ومحمد العلوان، ويحيى عمر، وأحمد أبو بكر، وعبدالله ثابت، ويحيى مفرح.

وأشاد رشاد، لـ"العربية نت"، بفكرة غناء الفنانين المشاركين، لأعمال المحتفى بهم، مؤكدا على أهمية تكريم الفنانين الراحلين، لما قدموه من دعم الحركة الفنية والثقافية، ارتقاءً وتوثيقاً لتاريخ هؤلاء المكرمين.

وأعرب رشاد عن أمله في استمرار مثل هذه المبادرات لتكريم الراحلين، والموجودين الذين يواصلون العطاء للفن.

إلى ذلك، أكد نجم ستار أكاديمي الفنان، #سلطان_الراشد، لـ"العربية نت"، مشاركته في حفل التكريم، وقال: "فخر وتشريف لكل فنان المشاركة في تكريم أساطير فنية ظلت أغانيهم خالدة ليومنا هذا. كما أن وقوف الفنان على خشبة المسرح، والغناء لطلال مداح أو أبو بكر سالم ليس سهلا، ولكني متيقن بأنه سيكون يوما تاريخيا لجميع الفنانين".