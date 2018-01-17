في السعودية.. هذه هي المدن الأكثر زواجاً بالثانية

تصدرت منطقتا الباحة وحائل مدن السعودية في نسبة التعدد في الزوجات من بين مناطق المملكة، بينما الأقل المنطقة الشرقية وتبوك في إحصائية حول نسبة الزواج من الزوجة الثانية في السعودية.

وكانت إحصائية نشرها المتخصص في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي الدكتور إبراهيم الجعفري عبر حسابه على تويتر، بينت نسبة الزواج من الزوجة الثانية في السعودية.

كما وصل عدد المتزوجين من أجنبيات في الرياض لأكثر من 29 ألف سعودي في الرياض و40 ألفاً في مكة، ومن بينهم معددون أيضا.

وقال الدكتور الجعفري إن مصدر المعلومات التي نشرها هيئة الإحصاء العامة، وقدم الدكتور الجعفري نسبة المعددين في السعودية عن طريق الفرق بين عدد المتزوجين والمتزوجات مقسوما على إجمالي عدد المتزوجات.

وأشار إلى أن تخصصه في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي والفضول دفعه لحساب النسبة، ليقدمها كمعلومات إنثربولوجية عن السعودية، طبقا لمعلومات هيئة الإحصاء العامة.

الأقل في الشرقية وتبوك

وسجلت الإحصائية أقل النسب في الزواج من الثانية في منطقتي الشرقية وتبوك، حيث تبلغ في الشرقية 0.3% بينما في تبوك 1.3% فيما كانت في الباحة 14.2% كأعلى نسبة في السعودية، بينما احتلت حائل المرتبة الثانية في الأعلى زواجا من الثانية بنسبة 11.8%. وتوزعت النسب المتبقية بين بقية المناطق.

ولم يبين الدكتور الجعفري الأسباب في ارتفاع نسبة الزواج من الثانية في منطقتي الباحة وحائل وربطها بعوامل اجتماعية أو بيئية، أو أي من الأسباب المحيطة والمؤثرة في هذه الزواجات.

كما لم تؤثر هذه النسب المرتفعة بالمنطقتين في نسب المواليد وارتفاعها في الباحة وحائل، كما لم تخفض نسبة تدني الزواج من الثانية في الشرقية وتبوك من عدد المواليد في هاتين المنطقتين.