مقتل 6 من عائلة واحدة في حادث سير مروع بجازان

لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم الثلاثاء، وأصيب 3 آخرون، في حادث مروع، نتج عن تصادم شاحنة كبيرة، بمركبة عائلية تقل ثمانية أفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في جازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت صباح الثلاثاء بلاغاً بوقوع تصادم بالقرب من مركز الكدمي، بين سيارة تقل عائلة مكونة من 8 أفراد، ارتطمت بشاحنة.

وأضاف أنه تم على الفور، توجيه 4 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، بإشراف القائد الميداني علي عبدالرحمن هتان، وتبين وفاة 6 حالات، منهم 3 أطفال، و3 نساء، بينما أصيب 3 آخرون وهم سيدة، وقائدا المركبتين، وتم نقلهم إلى مستشفى صبيا العام، لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت جثث المتوفين، إلى ثلاجة الموتى بذات المستشفى.