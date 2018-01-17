صور.. مجسمات ذهبية بشعار المملكة

وصف المتخصص في الخطوط والتصاميم، عضو جمعية الثقافة والفنون، عبدالعزيز بن غنام الغنام، #شعار_المملكة السيفين والنخلة بأنه بصمة وطنية خاصة، وطرح فكرة لاستثماره في تعزيز الهوية الوطنية، بنشر مجسمات بمداخل المحافظات والمدن والمناطق الأثرية، تحوي الشعار مجسماً بالخط العربي والسيفين والنخلة.

وبيّنَ "الغنام"، لـ"العربية نت"، أن فكرته تدور حول كتابة " #مجسم" في مدخل المدينة أو المحافظة، بالخط العربي الزخرفي، ذي الأصالة والعراقة، متضمناً أسم المحافظة، لينساب مشكّلاً شعار المملكة العربية السعودية (السيفين والنخلة).

وسرد قصته مع هذا الشعار، موضحا أنه يهوى الخط العربي ودرسه، وركز اهتمامه على تصميم الشعارات المستوحاة منه.

وأفاد أنه قام بتصميم شعار لمحافظة " #حريملاء"، ولقي ترحيبا وإعجابا من المتلقين، ما دفعه لتطوير الفكرة، حيث يمكن عمل هذا الشعار المجسم، متضمنا السيفين والنخلة، لنشره بمداخل المدن والمحافظات والمناطق الأثرية.. مشيرا إلى أن المجسم يكون مصنوعا من "استانلس الستيل الذهبي"، شديد اللمعان، مع خلفية من الرخام الأسود، لإظهار الفخامة والبهاء، ومقاومة للعوامل الجوية القاسية.

وأوضح أن فكرته مجدية لاستثمارها اقتصادياً، انسجاماً مع #رؤية 2030، حيث سيكوّن المجسم مضاءً ليلا، وقاعدته فارغة يمكن تأجيرها للمعلنين، حتى تصبح مصدر دخل للبلدية.

وأعرب "الغنام" عن أمله بتحويل فكرته بالتعاون مع البلديات وهيئة السياحة والتراث إلى مشروع وطني يشمل كافة مناطق المملكة.