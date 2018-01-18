أمير جازان يعزي والد الأسرة التي فقدت7 منها بحادث مروري

قدّم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة تعازيه ومواساته إلى المواطن سامي النعمي في وفاة زوجته وستة من أبنائه عقب تعرضهم لحادث سير مروّع يوم أمس الأول، على طريق مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا.

وعبر خلال الزيارة التي قام بها لمنزل المواطن النعمي بقرية أبو السلع بمحافظة صبيا، عن خالص تعازيه ومواساته له ولأسرة النعمي كافة في مصابهم الجلل.

من جانبه عبّر والد المتوفين، عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان بالنيابة على مشاركته لهم العزاء في المتوفين، التي كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابه.