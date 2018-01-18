إحصائية رسمية: نصف السعوديات يتزوجن عند هذا السن

كشفت النتائج المسحية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أرقاماً مهمة تعكس عدداً من الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، حيث أظهرت نتائج المسح المتعلقة بالعمر عند الزواج الأول بين السعوديين أن غالبية الذكور يفضلون الزواج عند سن 25.3 عاماً بينما المتوسط العام لزواج الإناث للمرة الأولى يكون عند سن 20.4 أعوام.

كما أظهرت النتائج أن السعوديات اللاتي سبق لهن الزواج في سن مبكرة (المتزوجات حالياً والمطلقات والأرامل) أي اللاتي تزوجن للمرة الأولى قبل سن العشرين كانت 46%، وهذا يعني، بحسب الإحصائيات، أنه من بين كل 100 امرأة سعودية سبق لها الزواج هناك 46 امرأة تزوجت قبل بلوغها 20 عاماً.

ووضحت أرقام هيئة الإحصاء أن أكبر نسبة بين المتزوجات مبكراً تقع في الفئة العمرية 50 - 54 عاماً حيث يشكلن 56.9% من نسبة المتزوجات مبكراً.

أين قطار الزواج؟

من جانب آخر، حدد المسح الإحصائي سن اللاتي فاتهن قطار الزواج في السعودية عند عمر 32 عاماً للفتاة، وهو السن التي يصبح بعدها زواج الفتاة السعودية ضئيلاً جداً أي 2.95%، وفي ضوء هذا الرقم بحسب الإحصائيات، فإن نسبة اللاتي تأخرن في الزواج بين السعوديات تقدر بـ10.3%، وهو ما يعني تقريباً أن بين كل 10 من الإناث يبلغن سن الـ15 وأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج، هناك فتاة واحدة بلغت عمر 32 عاماً لم تتزوج.

ويصل عدد السعوديات المصنفات وفقاً للتعريف السابق 230.512 ألف متأخرة عن الزواج من بين 2.237983 مليون من السعوديات في سن 15 سنة فأكثر من اللاتي لم يسبق لهن الزواج.