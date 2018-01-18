صور ولا أروع.. تعرف على البرداني أجمل وديان السعودية

وادي البرداني، نهر جارٍ، ولا تنقطع عنه المياه طوال العام، ينبع من قرية المشباح ومواقع أخرى بمنطقة #عسير، ويقع - تحديداً - جنوب بارق وشمال محايل عسير، ليشكل مناظر طبيعية غاية في الجمال.

وتقع على البرداني قريتان، هما: بن عطيفه، والعسرات.

مياه جارية واستراحة للرعاة

ويتميز الوادي الشهير بأرضه الخضراء، وتشكيلاته الجبلية، ومياهه الجارية، التي تنصب من منحدرات، وتعلوه قرى ومدرجات زراعية، وتكثر فيه الطيور، ويصب بدوره في وادي بقرة. ويُسمي في أسفله وادي "ثعيب اليماني"، وأعلاه " #وادي_البرداني "، ويغلب عليه هذا المسمى.

وبالرجوع لمعنى البرداني في اللغة العربية يعني الأرض الفيء المظللة، ولذا يتخذه الرعاة استراحة للبقر والأغنام لكثرة الخضرة فيه والمياه الجارية.

أجمل الأودية وخضرة دائمة

يصفه الرحالة محمد الشاوي، لـ"العربية.نت"، بأنه مميز، وجميل، ويستهوي الرحالة محبي الطبيعة واللون الأخضر الدائم، ويعد واحداً من أجمل وديان السعودية، لكونه غنياً بالمناظر الطبيعية، واخضرار الأرض.

وقال الشاوي، إن الجمال نسبي، فهناك من يحب الطبيعة الخضراء، والمياه الجارية، وهناك محبون للتشكيلات الصخرية، مبيناً أن الوادي تكثر فيه الحشرات والبعوض، وهذا طبيعي لكمية المياه والأرض المعشوشبة فيه، التي تستمر طوال العام، ومن النباتات الغالبة فيه، "الثيل"، إلى جانب نباتات أخرى حولية.

مناظر خلابة وتشكيلات صخرية

المصور عبدالله بن شلوان، أحد المهتمين بالوادي، قام بنشر صور عديدة لـ"وادي البرداني"، على حساباته التواصلية، كما التقط العديد من المصورين السعوديين صوراً رائعة من "البرداني"، حيث المناظر الخلابة، وجريان الماء فيه، وتشكيلاته الصخرية، ومنهم المصور عامر الزين، الذي يهتم بإبراز مثل هذه الصور، ويراها فرصة لمحبي اللاند سكيب.