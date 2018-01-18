بماذا وعد مخرج مسلسل "المحقق كونان" السعوديين؟

تجري التحضيرات لتجهيز أول فيلم "أنيميشن" سعودي ياباني من قبل شركة "مانجا برودكشن" التي أعلنت عن بعض تفاصيل العمل عبر حسابها الرسمي.

وقال كاتب سيناريو الفيلم، توميؤكا أتسوهيرو: "بدأنا التعاون بين شركة مانجا برودكشن وتوي أنيميشن، وأقوم مع المخرج شيزونو بخوض تحدٍ جديد لإنتاج مؤثرات فيديو وتعابير قصصية مختلفة"، مشيراً: "أتمنى أن يترقب المشاهدون هذا العمل ويتحمسوا له. عندي ثقة أنكم سترون قصة رائعة وممتعة".

وتمت كتابة قصة الفيلم وتدوين أفكاره ورسوماته في السعودية، كما سبق للسيناريست "توميؤكا" كتابة أعمال "بوكيمون" و"يوغييو" و"إينازوما اليفين".

من جهته، تحدث المخرج العالمي، شيزونو كوبون، ملقياً التحية اليابانية الشهيرة للسعودية بمناسبة قرار فتح دور للسينما، قائلاً: "نعمل بحماس كبير في فيلمنا السينمائي القادم، وسنبذل قصارى جهدنا لعرض الفيلم في السعودية ومختلف صالات العالم"، لافتاً: "أسعى لتقديم فيلم مختلف تماماً، ويتميز عن جميع أعمالي السابقة من ناحية مؤثرات الفيديو والسيناريو والموسيقى، وأهدف لإبهار المشاهدين".

وأكد شيزونو، الذي سبق أن قدم "المحقق كونان" و"جودزيلا"، أن دعم السعوديين سيدفعه لتقديم أفضل ما لديه.

كما شدد الرئيس التنفيذي لـ"مانجا برودكشن"، عصام بخاري، على ثقته في الشباب السعودي بالتفوق على عباقرة عالم الرسوم المتحركة ويكون لهم دور في صناعة المحتوى وابتكار أبطال من قلب الثقافة السعودية.

ووعدت الشركة المنتجة بعرض أول فيلم يحمل عنوان "كنز الحطاب". و‏‎هذا العمل، كما وصفته، موجه للعائلة من جميع الأعمار، وهي تعمل حالياً على عدد من المشاريع الموجهة للشباب والتي ستكون من فئة أفلام الخيال العلمي والمغامرات.

واحتضنت السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي معرض "كوميك كون أريبيا" الذي حظي بحضور ومشاركة كبيرة من عشاق "الأنيميشن" وفن "المانجا" من مختلف الجنسين.

وشهدت فعاليات "منتدى مسك العالمي" قبل نحو شهرين توقيع عدد من الشراكات الاستثمارية في هذا المجال لإدخال شخصيات سعودية في عدد من ألعاب الفيديو التي تحظى بشهرة عالمية.

يذكر أن هذه البادرة لقيت ترحيباً واسعاً لتعريف العالم بالثقافة السعودية، وتقديم محتوى عالي القيمة، إضافة إلى أن هذا النوع من الأعمال يحظى بمتابعة وانتشار في مختلف دول العالم.