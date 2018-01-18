هذا ما قرره وزير النقل بعد مصرع 7 أفراد في حادث بجازان

قرر وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، #إعفاء مدير عام فرع الوزارة المكلّف في منطقة #جازان من مهام منصبه، على خلفية #الحادث_المروري، الذي وقع ظهر الثلاثاء الماضي، على الطريق المفرد بين مركزي الكدمي، وهروب، بمنطقة جازان، بتصادم شاحنة مع مركبة عائلية، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة اثنين آخرين.

تقصير وعدم التزام بالصيانة

وأصدرت #وزارة_النقل #السعودية، بياناً بشأن الحادث، ذكرت فيه أن وزير النقل، تلقى تقريراً أولياً، أعدته لجنة من الوزارة، مكلفة من الوزير فور وقوع الحادث، كشف عن وجود تقصير من قبل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، إضافة إلى عدم التزام مقاول الصيانة بإجراءات الصيانة، حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة.

أخاديد وتلف في الطبقة الإسفلتية

وأشار البيان إلى أن التقرير الأولي لإدارة المرور، بيّنَ أن الحادث نتج عن تفادي قائد الشاحنة، لأخاديد وتلف في الطبقة الإسفلتية على المسار المتجه من مركز هروب إلى مركز الكدمي، ما أدى إلى انحرافه نحو المسار المعاكس أثناء سير المركبة الأخرى في مسارها الصحيح، والذي حاول تفادي الشاحنة، دون جدوى، ما أدى إلى الاصطدام، ووفاة مرافقي السيارة، وإصابة قائدي المركبتين.

تعازي وزارة النقل ومحاسبة المقصرين

وشدد البيان على استمرار التحقيق، ورفع تقرير منفصل للوزير، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الحازمة تجاه المقصرين، ومحاسبتهم، سواءٌ كانوا من منسوبي الوزارة أو مقاوليها، ودورها الهام في رفع معايير ومستوى السلامة على الطرق التابعة لها.

ونقل البيان أحر التعازي من الوزارة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

مواساة أمير جازان ونائبه

في السياق ذاته، أدت جموع غفيرة يتقدمهم محافظ صبيا، منصور بن زيد الداود، الصلاة، عصر أمس الأربعاء، على ضحايا الحادث الـ 7، وتم دفنهم بمقبرة قرية أبو السلع التابعة لمحافظة صبيا، بحضور عدد من مشايخ وأعيان وأهالي قرى المخلاف، ومدير شرطة محافظة صبيا المكلف الرائد سالم المطيري، ونائب رئيس بلدية صبيا قاسم حمزي.