اليوم.. أول مسرحية نسائية بالحدود الشمالية وهذه قصتها

يترقب أهالي مدينة #عرعر إزاحة ستارة مسرح "مبنى الإدارات النسائية" مساء اليوم الخميس لمشاهدة أول مسرحية نسائية ترفيهية بالمنطقة الشمالية بعنوان #مزنة_ومزيونة، التي تنظمها إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، وبمشاركة من جمعية الثقافة والفنون في المنطقة.

وأوضحت مخرجة العمل لورين العيسى أن المسرحية تعرض لأول مرة في الحدود الشمالية، وتتميز بأنها أول #مسرحية_نسائية تُعرض في تاريخ المنطقة.

وشرحت أن المسرحية تدور حول "جيلين مختلفين"، وهما "جيل البدو" المتعلّق بالعادات والتقاليد، و"الجيل الجديد" ومعاناته، وانشغال الكل كبيرا وصغيرا بـ"الأجهزة الحديثة".

وأشارت العيسى إلى أن المسرحية "تأخذ قالباً كوميدياً تربوياً"، وهي من تمثيل ريفان كنعان ومنال العيسى وعجيبة الدوسري وشهد محمد ومنى الحسين وعهود.

وأعربت عن مدى سعادتها بأن تكون "أول مخرجة تفتتح ستارة المسرح في الحدود الشمالية بعملٍ نسائي".

وتداول عدد من أهالي #المنطقة_الشمالية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لنجمات المسرحية، كما عبّر عدد من أهالي عرعر، عن فرحتهم كذلك لوجود فعالية ثقافية ترفيهية، تهتم بالعنصر النسائي.

يذكر أن حضور العرض المسرحي الذي يستمر طول أيام الإجازة المدرسية سيكون مفتوحاً للنساء والأطفال دون سن الثامنة فقط، والدخول مجاني.