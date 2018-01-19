شاهد.. طفل سعودي تاجر بمهرجان الزيتون في سكاكا

قصص وحكايات عديدة بـ #مهرجان_الزيتون بعامه العاشر المُقام تحت شعار " #زيتنا_من_جوفنا "، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة #سكاكا، والمستمر حتى 6 / 5 / 1438هـ.

من هذه الحكايات، قصة الطفل عبدالمحسن ( 13 سنة)، الذي استغل فرصة الإجازة المدرسية، وجاء من طبرجل التي تبعد 250 كيلومترا عن مقر المهرجان مع والده وإخوته لعرض إنتاج مزرعتهم من الزيتون، والعمل على "عربة" لدفع البضائع للزبائن بمقابل مادي.

وتحدث والده المزارع خلف غريبين الشراري، المسوق لعدد من المزارع والمشارك بالمهرجان منذ سبع سنوات لـ"العربية.نت"، قائلا: إن ابنه عبدالمحسن وإخوته الأربعة، يشاركونه العمل من صغرهم، إذ أوكل إليهم توصيل البضاعة للزبائن على العربة، ويتقاسم المردود المالي بينه وبينهم، ويساعدهم هذا الدخل على سداد إيجار الشقة التي استأجروها لمدة المهرجان.

الدخل ومسافة دفع العربة والعقاب

وأوضح أن دخل أبنائه اليومي متفاوت بينهم، فعبد المحسن يجني من 70 إلى 120 ريالا، بينما دخل عبدالله بالثانوي حوالي 250 ريالا، وعمر بالصف الثالث متوسط نحو 150 ريالا، وفي حدود 100 ريال لعبدالإله، فيما يحصل أصغرهم محمد على 50 ريالا تقريبا.

وأشار إلى أن مسافة دفع العربة تكون في حدود 400 متر تقريبا، مقابل 25 أو 30 ريالا.

وأكد أنه ربى أبناءه على الجدية، ويعاقبهم بالخصم في حالة التقاعس أو الإهمال، مشيدا بالإقبال على المهرجان من داخل المملكة وخارجها رغم أن الإنتاج قليل هذا العام إلا أن به البركة.