شاهد كيف ضرب معلم بالأحساء طالباً وروعه بقسوة والسبب..

ثلاث صفعات على الوجه كانت حصيلة عقاب طالب خلال دقيقة في مدرسة بالأحساء، حيث انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلم دين بمدرسة أهلية في الأحساء.

الطالب مروان كان مستسلماً في الفيديو متلقياً لعدد من "الكفوف" حتى انحصر في زاوية الفصل وسط تهديد ووعيد دون أدنى حل، حيث رفض مروان كما هو واضح من الفيديو اتهامه بالضحك في الفصل.

وكان المدرس يحمل عصا خشبية يهدد بها التلميذ الذي انهار بالبكاء.

وعلمت "العربية.نت" أن إدارة التعليم في الأحساء شكلت فريقاً للتحقيق في هذه الحادثة، حيث نصت الأنظمة على منع ضرب الطلاب وتحويلهم للإرشاد الطلابي لاتخاذ الإجراء المناسب دون إلحاق الأذى بهم.