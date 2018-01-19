شاهد لماذا تراجع القرني عن تعدد الزوجات وخطابه المتشدد؟

فجر الشيخ #عائض_القرني، قنبلة بوجه دعاة #تعدد_الزوجات، ناصحا الرجل بالاكتفاء بزوجة واحدة رغم أنه من متعددي الزوجات، وقال: "أنصح الإنسان أن يكتفي بواحدة، وإذا استطاع أن يستغني عن واحدة فالله يعينه، حتى لا يوجع رأسه وبنات الناس".

لا يكرمون نساءهم.. والتجربة الميدانية

وتابع القرني أن "أكثر الناس المعددين لا يقومون بالحقوق، ولا يكرمون نساءهم، ومن خلال التجربة الميدانية يرى أن يكتفي الإنسان بزوجة واحدة".

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع القرني، أكد فيه أنه جندي لدولة الإسلام بالمملكة، ويفتخر بخدمة الدين والدولة، وأنه لا يسعى وراء أي منصب في الدولة.

فخر بدعوة خادم الحرمين

وأعرب ‏الشيخ عائض القرني عن شعوره بالفخر، وأنه يتشرف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعاه وشكره على قصيدة "لبيك يا سلمان"، ومشيرا إلى أن هذه القصيدة جاراها 100 شاعر.

وقال إنه في شبابه كان يشارك أبناء القبيلة في رقصة العرضة، ولكن لتدين والده منعه من ذلك.

واعتبر القرني أنه من الصواب أن يغير الدعاة خطابهم الديني وفقا للانفتاح والقراءة، وزيادة العلم قائلا: "في شبابنا كنا متحمسين، وكانت فيه شدة وغلظة، والحمد لله تعلمت من الخطأ وعدت عن كثير من الخطابات التي كنت فيها متشددا".

إعلانات تويتر والفنادق والمطاعم

وحول اتهامه بعدم الخوض في الشأن العام، وتحويل حسابه في تويتر إلى مجرد أذكار وأدعية وكأنه كتاب "حصن المسلم"، رد بأنه ليس محللًا سياسيًّا، وأنه تاب من السياسة وطلقها بالثلاث، وأنه أدرك بعد خبرة سنين طويلة في الدعوة أن مهمته هي تبليغ الدين.

وبشأن حساباته على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، أقسم القرني بأنه لم يشتر أي متابع له في "توتير"، وأنه لا يتقاضى أي مبالغ على الإعلانات، وأن إعلاناته للأوقاف والأيتام مجانا.

وأردف أنه رفض عروضًا مادية وسياحية قدمت له من بعض الفنادق مقابل الإعلان في حسابه بـ"توتير"، ومناديا الدعاة بالترفع عن المتاجرة بالإعلانات حتى لا تتحول حساباتهم من النصح والتوجيه إلى الفندقة وفن المطاعم.