السعودية.. أكبر مهرجان للإبل عالمياً يدخل مرحلة حاسمة

يدخل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل قرب الرياض مراحله الحاسمة الأسبوع المقبل مع احتدام المنافسة للفوز بأكثر من 55 مليون دولار أهمها في فئتي الجَمال والسرعة.

وتحتضن بلدة رماح، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة، "أكبر مهرجان للإبل على مستوى العالم" في نسخته الثانية، بحسب ما يقول منظموه، على مساحة 30 مليون متر مربع وسط الصحراء.

وتكمن أهمية المكان التاريخية باعتباره نقطة انطلاق جيوش الملك المؤسس عبد العزيز لتوحيد البلاد.

وانطلق المهرجان في الأول من كانون الثاني/يناير الحالي ويستمر حتى الأول من شباط/فبراير، إلا أن المسابقات الأهم فيه تبلغ مراحلها الحاسمة بدءاً من الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم المهرجان، سلطان البقمي، لوكالة فرانس برس، إن "عدد الزوار يتراوح يومياً ما بين 25 و30 ألفاً. الناس يبحثون هنا عن الأصالة والعراقة والموروث، كما أن هناك إقبالاً كبيراً من الأجانب المقيمين (في المملكة) والعاملين في السفارات".

وأكد البقمي: "إنهم يعشقون الصحراء والجمل".

ويشارك في بلدة رماح نحو 26 ألف جمل في مسابقة "مزاين الإبل" التي تتوج فيها الأكثر جمالاً بين هذه الحيوانات بجوائز يبلغ مجموعها 119 مليون ريال (نحو 31.7 مليون دولار).

ودفعت حدة التنافس بين ملاك الإبل البعض إلى محاولة إجراء عمليات تجميل لإضفاء مزيد من نقاط الجمال والفوز بمراكز متقدمة. كما ضبطت إدارة المهرجان أكثر من 20 حالة "عبث وغش" حتى الآن، وفقاً للمنظمين.

من جهته، قال الأمير محمد بن تركي بن سعود الكبير المشارك في المهرجان إن "مراقبة الغش والعبث أثبتت نجاحها، والمالك الحقيقي لا يرضى بذلك". وصرح لوكالة فرانس برس: "الأمر يمثل تعذيباً للجمل ويجعله يعاني من آلام شديدة وهو سلوك غير إنساني".

وإلى جانب مسابقة المزاين، ينطلق الأربعاء سباق الهجن ويستمر حتى نهاية المهرجان، ويبلغ مجموع جوائزه 95 مليون ريال (حوالي 25.3 مليون دولار)، بمشاركة ملاك من دولة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

كما يعرض المهرجان أطول ناقة في العالم بطول ثلاثة أمتار.

ومن المقرر أن يحضر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الحفل الختامي للمهرجان في الأول من شباط/فبراير، إلى جانب عدد من قادة دول الخليج.