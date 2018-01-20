بالصور.. سقوط بلاطة خرسانية على قطار الشحن في السعودية

سقطت بلاطة خرسانية على #قطار شحن قادم من الرياض للدمام، أثناء مروره أسفل جسر قيد الإنشاء، فأصيب قائد القطار.

وأكدت "الخطوط الحديدية" أنها تأسف على حدوث الواقعة، وأوضحت أن البلاطة سقطت من الجسر أثناء تركيبها من قبل أحد المقاولين، وتحطمت على قطار شحن أثناء مروره على الخط الحديدي رقم 2 عند الكيلو 37 في رحلة مجدولة من الرياض إلى الدمام صباح اليوم السبت.

وقد باشرت الجهات المختصة الواقعة فور حدوثها، وتم إسعاف قائد القطار الذي تعرض لإصابات طفيفة. وتم إغلاق الخط الحديدي لإزالة البلاطة وتحريك القطار، والتحقق من سلامة الخط تمهيداً لاستئناف التشغيل في أقرب وقتٍ ممكن.