بتوجيه من النائب العام.. القبض على شاب تحرش لفظيا بفتاة

بناء على توجيه من #النائب_العام ألقت الجهات الأمنية #السعودية القبض على شاب #تحرش "لفظياً" بفتاة في أحد الأماكن العامة في المدينة المنورة.

جاء ذلك بعد رصد النيابة العامة لمقطع مصور وثقته الفتاة عبر كاميرا هاتفها الجوال أثناء تحرش شاب بها واعتدائه عليها لفظياً بعبارات نابية خلال تواجدها في أحد الأماكن العامة في المدينة المنورة.

وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق ملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم، حيث توعد مصدر في النيابة العامة برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وأكدت أن لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد، مؤكدة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن المجتمع أو الاعتداء على خصوصياتهم ومخالفة الأنظمة.