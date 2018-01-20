بدء إجراءات نقل جثمان الداعية التويجري إلى السعودية

بدأت إجراءات نقل جثمان الداعية السعودي الشيخ عبدالعزيز بن صالح التويجري الذي اغتاله مسلحون في مدينة غينية نائية إلى السعودية.

وأفاد مراسل قناة "العربية" بالعاصمة الغينية كوناكري أن جثمان التويجري وصل إلى العاصمة المغربية، مساء الجمعة، تمهيداً لنقله إلى المملكة العربية السعودية في غضون ساعات، بإشراف طاقم من السفارة السعودية ووزارة الخارجية السعودية.

الداعية التويجري، الذي قتل الأربعاء الماضي، كان ضمن بعثة دعوة وبناء مساجد شرق غينيا في قرية كانتيبا لاندوغو، الواقعة بين كانكان كبرى مدن المنطقة ومدينة كرواني.

وقد لقي حتفه بعد تلقيه رصاصتين في الصدر أثناء ركوبه دراجة نارية مع أحد سكان القرية.