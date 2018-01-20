واشنطن.. "وجهة نظر المرأة" السعودية لكسر الصورة النمطية

يفتتح في السفارة #السعودية في واشنطن يوم الثلاثاء معرض للأعمال الفنية والإبداعية للنساء السعوديات بعنوان "وجهة نظر المرأة".

والمعرض عبارة عن مشاريع مجموعة من الطالبات اللواتي يدرسن في جامعة دار الحكمة، ويعطي لمحة عن الذوق الفني للمرأة السعودية.

في المعرض، تشارك بشائر الخياط التي اخترعت عباية للعدو. وأنتجت بشائر أيضاً تطبيقاً لمساعدة النساء في السعودية على التعرف على مسارات الركض وعلى شريكات للعدو سوياً.

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أما رنا فطاينة فحسنت خارطة للمناطق السياحية الأثرية في #جدة، بينما سارة الغامدي مصورة أرادت أن تظهر مدى قوة النساء السعوديات.‬

وروابي السنوسي مع مجموعة من الطالبات أنتجن كتاباً عن قصص أجدادهن يتحلى كل فصل فيه بتصميم يناسبه.‬

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‬لكن ابنتهال الدوسري أنتجت فيلم كرتون للأطفال عن المخترعين العرب.

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هذه المجموعة من الأعمال الفنية هدفها كما تقول هذه النساء هو كسر الصورة النمطية للنساء السعوديات في الغرب، لكن له رسالة أخرى موجهة للسعوديين بشكل عام.