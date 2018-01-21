التعاون الإسلامي: ميليشيات الحوثي ترفض القرارات الدولية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع لها في #جدة، الأحد، دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة العربية #السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها.

ووصف الاجتماع إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع على مدينة #الرياض بالاعتداء على المملكة، معتبراً أنه دليل على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.

كما دان اجتماع منظمة التعاون الإسلامي خرق #إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر #مكة في نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد الميليشيات التابعة لها بالسلاح، خاصة الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع.