السعودية.. موجة غبار بالرياض والشرقية ومكة ونجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، الأحد، بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، والرياض، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وسماء غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من المملكة.

ووفق ما نشرته "واس" أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

إلى ذلك أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيها متقدما للرياض أمس السبت، يشمل الرياض والخرج والأماكن المجاورة، وذلك لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية.