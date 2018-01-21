الملك سلمان يأمر بتأمين منزل وسيارة لصاحب فاجعة جازان

بعد الفاجعة التي مني بها المواطن السعودي سامي بن محمد علي النعمي، الأسبوع الماضي، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، بتأمين منزل وسيارة للنعمي الذي فقد ستة من أبنائه وزوجته في حادث مروري بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، بحسب ما أفادت وكالة "واس" .

وأعرب الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، عن شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على لفتته الكريمة.

حزن في القرية.. وووالد مفجوع "صامت"

وكانت جموع غفيرة يتقدمهم محافظ صبيا، منصور بن زيد الداود، أدت الصلاة عصر الأربعاء الماضي، على ضحايا الحادث الـ 7، وتم دفنهم بمقبرة قرية أبو السلع التابعة لمحافظة صبيا، بحضور عدد من مشايخ وأعيان وأهالي قرى المخلاف، ومدير شرطة محافظة صبيا المكلف الرائد سالم المطيري، ونائب رئيس بلدية صبيا قاسم حمزي.

في حين خيم الحزن على قرية العائلة المفجوعة، أما والد الأسرة فلا يزال تحت هول الصدمة، وكان أدخل إلى المستشفى للعلاج، بحسب ما أكد ابنه محمد سامي في حديث سابق لـ"العربية.نت".

وقال إنه تم إعادة والده للمستشفى لتلقي العلاج بسبب كسر في الترقوة، وإن والده لم يتحدث عن تفاصيل الحادثة وقد التزم الصمت، وبسبب حزنه الشديد أصبح غير قادر على الحديث، وقال إنه وإخوانه يعيشون حالة من عدم التصديق بما حدث.

وكان طريق "صبيا – هروب" شهد وقوع حادث مروري مروّع ناجم عن حفريات بالطريق، أسفر عن وفاة أفراد أسرة كاملة كانت تستقل سيارة من نوع "أنوفا".

وقد باشرت الجهات الأمنية والإسعافية موقع الحادث. وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة #جازان بيشي عيسى الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت في الساعة 11.38 من صباح الثلاثاء بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تقل عائلة مكونة من ثمانية أفراد ارتطمت بقلاب.