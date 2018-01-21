الهيئة الملكية للعلا تدشن حساباً على "تويتر"

دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في #السعودية حساباً رسمياً لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" الأحد.

وقالت الهيئة في أول تغريدة لها "امتدادًا لمسيرة التنمية؛ تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع مكانتها التاريخية ومستقبلها الحضاري".

امتدادًا لمسيرة التنمية؛ تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع مكانتها التاريخية ومستقبلها الحضاري pic.twitter.com/iYfXHKThfg — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) ٢١ يناير، ٢٠١٨

وتضم الهيئة، كلاً من الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود محافظًا للهيئة، وسعود بن عبدالله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والدكتور سعد بن عبدالله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.