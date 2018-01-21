حادث يهز مواقع التواصل بالسعودية.. تصوير وسط الدماء

ضجّت مواقع التواصل في السعودية بمقطع فيديو لحادث مروري شنيع راح ضحيته عدد من الشبان، ويظهر في المقطع المتداول الذي لم يتورع صاحبه عن نشره، الحالة المفزعة التي كان عليها ضحايا الحادث، حيث بدت أجسادهم مسجاة على الطريق مضرجة بالدماء ما بين مصاب ومحتضر، كما بدا يتجول بينهم دون تقديم إسعافات أولية للمصابين، ويلقنهم الشهادة مع توثيق الموقف البشع بأعصاب باردة.

وطالب مغردون بمحاسبة مصور المقطع عبر وسم #محاكمة_مصور_حادث_المدينة الذي تصدر الترند، معتبرين ما أقدم عليه يعد انتهاكاً للخصوصية وفيه إيذاء لذوي الضحايا وعدم احترام للموتى والمصابين.

فيما أفاد الهلال الأحمر في المدينة أن الحادث الذي تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي لم يقع في المدينة المنورة.

ووفقاً لصحيفة "سبق" الإلكترونية، وقع الحادث بالقرب من محافظة "عقلة الصقور" على طريق القصيم المدينة المنورة، وأن 7 شبان سعوديين يستقلون سيارة من طراز (إف جي) اصطدمت مركبتهم بمركبة وافد من الجنسية الهندية توفي على إثر الاصطدام 4 أشخاص من بينهم الوافد، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات القصيم، بحسب الخبر.

وبحسب شاهد عيان لـ"العربية.نت"، فإن الحادث الذي وقع مساء أمس على (طريق الهجرة) بين " شاحنة تريلا" وسيارة "كورولا" في المدينة المنورة وتسبب في توقف الحركة المرورية لوقت طويل يختلف عن الحادث الذي تم تداوله للشبان في مواقع التواصل الاجتماعي، وحدث لبس بين الحادثين حتى بين تعليقات المغردين، على حد وصفه.