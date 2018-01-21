هيئة الترفيه: هذه حقيقة ما حدث في فعالية حائل

أصدرت هيئة الترفيه، الأحد، تنويهاً عن حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص فعالية مهرجان شارع النور المقامة بمتنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل، في الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري.

وأوضحت أن ما حدث كان عبارة عن تجمع لمجموعة من الأفراد رفضوا الخروج من موقع الفعالية بعد انتهائها من المسارات، التي أعدها فريق التنظيم، وتوجهوا إلى الجبل الموجود في المتنزه.

وتشير الهيئة إلى أن #مقاطع_الفيديو والصور المتداولة في وسائل التواصل جاءت في لحظة خروج الزوّار من الفعالية.

كما أكّدت الهيئة أنها لم تسجل أية أعمال أو أحداث جانبية قد عكرت صفو الفعالية طيلة فترة إقامتها.

وأشارت إلى أن الفعالية واصلت عروضها في اليوم التالي 20 يناير، وسط حضور لافت سادته أجواء من الفرح والاستمتاع بالعروض كافة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر اقتحام شبان لحفل غنائي أقامته هيئة الترفيه بمنطقة حائل، ودشن نشطاء موقع التواصل #تويتر هاشتاغ #أوقفوا_شارع_الظلام_بحايل، عبروا خلاله عن رأيهم فيما فعله الشبان.

فيما ظهر خلال الفيديو ذعر العوائل المتواجدة، وهم يهرولون للابتعاد عن الشبان، خاصة أنهم أخذوا يطيحون ما يبدو أنها آلات موسيقية، ومكبرات صوت.