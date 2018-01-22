فيديو.. قصة أشهر بائع لـ "التتن" في السعودية

العم ياسين القطان، مسن سعودي صاحب قصة مثيرة مع بيع التتن، فهو يطوي وريقات التتن ( #الدخان) بيده منذ 65 عاماً، في مهنة أصبحت مهددة بالانقراض، وهو تخلص مؤخراً من إدمانها، لكنه ما زال منتجاً شهيراً لعشاقها. وكانت مهنته من المهن المحرمة في الماضي، و يتم تهريب أوراقها عبر الحدود.

العم القطان، بائع #التتن الشهير في الأحساء، ليس راغبا في التوسع بتجارته هذه، فهو يعشق هذه المهنة التي يتسلى بها، ويخرج منها بقوت يومه، وأصبح عند "زبائنه"، منافساً حقيقياً لشركات عالمية.

وهو يركب دراجته يومياً متجهاً نحو دكانه المتواضع وسط #الأحساء في #سوق_القيصرية، ليقوم بإنتاج العشرات من أوراق التتن، لكن السؤال لماذا تلقى الرواج والاهتمام؟

"العربية.نت" زارت بائع التتن، العم القطان، وهو منهمك في عمله، قال: "لي زبائني من كافة أنحاء #المملكة، ويقبلون على ما أقوم بإنتاجه من نكهات مميزة".

وأضاف أنه كان يشتري التتن من العراق وإفريقيا وعمان، ويتم نقله عن طريق الجمال من ميناء العقير. وكان سعر الكيلو 80 ريالا، لكنه الآن تجاوز 500 ريال للكيلو.

واختتم العم ياسين القطان أنه يعمل على حسب مزاجه، فهو يعشق مهنته هذه، ويمارسها بحب العاشقين.