السعودية.. قاض يتعرض لطلق ناري من مُسن بالخرج

تعرض قاض بمحكمة الخرج أثناء خروجه من صلاة الظهر مساء اليوم لطلق ناري أصاب كتفه نقل على إثره لمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج وحالته مستقرة.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإنه أثناء خروج الشيخ من الصلاة وعودته لمقر عمله بالمحكمة تفاجأ برجل كبير في السن يتجاوز عمره الـ60 عاماً وجه له طلقة نارية أصابت كتفه.

وفي تلك اللحظة تواجد أحد موظفي المحكمة بالمكان وقام بمساعدة الشيخ ونقله للمستشفى في حين تم القبض على الجاني فوراً.

ويعتبر الشيخ من أقدم القضاة في المحكمة، حيث يعمل فيها منذ 22 سنة وهو قاضي استئناف على ملاك محكمة الاستئناف بالرياض.

وفي تسجيل صوتي نشره الشيخ بعد إصابته، قال: "الحمدلله أبشركم أنا بخير وبصحة وعافية ومجرد فحوصات طبية وبطلع المغرب وأموري زينة ولله الحمد إصابة بسيطة بالكتف الأيسر".

يذكر أن التحقيقات في القضية ما زالت جارية وستصدر شرطة محافظة الخرج بياناً توضح فيه تفاصيل وأسباب الحادثة.