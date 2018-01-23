السعودية.. هذا ما قررته "التعليم" بقضية صفع معلم لطالب

قررت إدارة التعليم في #الأحساء بالسعودية فصل المعلم الذي قام بصفع طالب بإحدى مدارس التعليم الأجنبي الأهلية، على وجهه، وتوبيخه بشدة.

يأتي القرار، بعد انتشار فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر #التعدي_على_الطالب وصفعه ثلاث صفعات على وجهه.

وأشارت إدارة التعليم، في بيان لها، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إلى أنه بعد التحقيق في الحادثة، تبين، ثبوت الواقعة بتاريخ 10-4-1439هـ، أثناء تأدية الطلاب اختبار مادة القرآن الكريم، وأن أحد الطلاب قام بتصوير واقعة الضرب، وإرسالها إلى بعض زملائه، وقام طالب آخر ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف، البيان أن المعلم اعترف بما حصل منه وأبدى ندمه وأسفه، وقدم اعتذاراً للطالب وولي أمره عقب الحادثة، كما أن الطالبين أبديا أسفهما وندمهما على تصوير الواقعة وبثها، دون الرجوع إلى إدارة المدرسة.

وقال بيان إدارة التعليم إنه بناء على التحقيق، وما أسفر عنه تم فسخ عقد المعلم، نفاذا للمادة رقم 3/80 لنظام العمل، وكذلك التوصية بعدم صلاحية المعلم للتدريس مستقبلا.

كما تقرر إحالة ما يخص الطالبين إلى إدارة التوجيه والإرشاد للتعامل معهما وفقاً للأنظمة والتعليمات.